В Петербурге в реку упал пассажирский автобус

МВД сообщает, что в момент аварии в автобусе находилось 20 человек. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что три пассажира погибли, ещё шестеро госпитализированы. РИА "Новости", ссылаясь на МЧС, пишет, что четверо пострадавших находятся в состоянии клинической смерти, еще двое – в тяжелом состоянии.

Как передаёт "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев, перед катастрофой автобус столкнулся с легковым автомобилем. Первыми на помощь пострадавшим пришли прохожие и очевидцы аварии. Они доставали пассажиров автобуса через люк в крыше и кидали спасательные круги.