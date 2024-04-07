В Оренбуржье вводят режим ЧС федерального характера

На фоне критической ситуации с наводнением, случившимся в Оренбургской области из-за паводков, в регионе вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования. Об этом объявил глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в зону бедствия в воскресенье, 7 апреля.

Ситуация в Оренбуржье развивается "по худшему сценарию"

С 4 апреля в регионе действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. Местные власти оценивают ситуацию в городе Орске Оренбургской области как критическую. Утром 7 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона заявили, что паводковая обстановка в Оренбургской области"развивается по наихудшему сценарию".