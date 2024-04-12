В Оренбурге объявлена массовая эвакуация из-за наводнения

Уровень воды в реке Урал за последние десять часов поднялся на 40 сантиметров до отметки 11 метров 43 сантиметра. Ранее власти Оренбурга сообщали, что 12 апреля наводнение в городе достигнет пиковых значений, а потом вода пойдёт на спад.

Власти просят покинуть свои дома жильцов ЖК Гранд-парк, поселков имени Куйбышева и Солнечный, 23-й и 24-й микрорайоны, улиц Уральская, Донгузская, районов Авиагородок и Овчинный Городок. "Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!" – написал мэр в телеграм-канале.