2024.05.19 12:43

В ночь на воскресенье юг России подвергся атаке беспилотников

 
Радио Свобода
Rusijoje liepsnojo „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla
Rusijoje liepsnojo „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.

Юг России и аннексированный Крым в ночь на воскресенье подверглись массированной атаке беспилотников. По сообщению Минобороны, 57 ударных дронов были сбиты средствами ПВО над Краснодарским краем. Три дрона были уничтожены над Белгородской областью, и один - над аннексированным Крымом. Также, по словам военного ведомства, над Крымом ночью были перехвачены девять ракет AТACMS.

Шесть дронов упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным, серьёзных разрушений нет, однако компания-владелец сообщила, что НПЗ приостановил свою работу.

В Белгородской области из-за падения дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского в селе Малое Городище. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, возгорание локализовано, пожарные расчёты тушат его. В селе Петровка из-за падения БПЛА пострадали два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Радио Свобода
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии