В ночь на воскресенье юг России подвергся атаке беспилотников

Шесть дронов упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. По предварительным данным, серьёзных разрушений нет, однако компания-владелец сообщила, что НПЗ приостановил свою работу.
В Белгородской области из-за падения дрона загорелась кровля храма Сергия Радонежского в селе Малое Городище. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, возгорание локализовано, пожарные расчёты тушат его. В селе Петровка из-за падения БПЛА пострадали два человека, они госпитализированы с осколочными ранениями.