В Москве взорвалась машина бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова

Следственный комитет возбудил уголовное дело "в связи с инцидентом, произошедшим на Коровинском шоссе в городе Москве, в результате которого поврежден автомобиль и пострадал его владелец". По какой статье возбуждено дело, не уточняется.

48-летний Прозоров работал в СБУ в должности консультанта-эксперта антитеррористического штаба 1999 по 2018 год, пишет Mash. В марте 2019 года он выступил на пресс-конференции в Москве, во время которой заявил, что с апреля 2014 года вплоть до своей отставки в 2018 году он сотрудничал с российскими спецслужбами, как он сам утверждал, "добровольно по идеологическим мотивам". В СБУ тогда заявили, что Прозорова уволили из СБУ "за служебное несоответствие – систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера".