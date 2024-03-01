В Москве похоронили Алексея Навального

Ранее у храма в Марьино собрались сотни человек, писал "ОВД-Инфо". Здание было огорожено металлическими барьерами, люди выстроились вдоль них, отметило издание "Медиазона". По словам его корреспондента, полиция вела себя спокойно и не препятствовала журналистам. А в парке у Борисовского кладбища дежурила конная полиция, отмечает Sota.
В Москве на пути от станции метро "Марьино" до церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали", где отпевали Алексея Навального, был выстроен коридор из металлических ограждений, написало интернет-издание "Медиазона". У храма находились полицейские автомобили и автозаки, уточнил корреспондент. По его словам, ограждения были установлены и на Братеевском мосту, а силовики проверяли документы и личные вещи прохожих.
В окрестностях церкви иконы Божьей матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьино были перебои с мобильным интернетом, передавал корреспондент "Медиазоны". По его словам, "Яндекс. Карты" не работали, а на отправку сообщений в мессенджере Telegram уходило несколько минут. Журналисты The Insider накануне сообщали, что около храма установили антенну. Установщик пояснил, что "это связь … для специальных служб".
Российские политики Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, не допущенные к участию в выборах президента РФ, пришли проститься с Навальным, писало BBC.
"Достаточно сложно объяснить причины, по которым я считаю важным участвовать в прощании с Навальным, и не попасть под статью. Многие мои коллеги-депутаты и активисты были знакомы с Алексеем. Он — важный человек в истории российской политики", — отметила Дунцова. В свою очередь Надеждин посчитал этот шаг необходимым, поскольку знал оппозиционера и когда-то работал вместе с Навальным.