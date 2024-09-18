В Москве один человек погиб в результате стрельбы в офисе Wildberries

Владислав Бакальчук назвал объединение компаний рейдерским захватом и заявил, что его отстранили от управления бизнесом. В июле 2024-го он встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и заявил, что в Wildberries происходит „откровенный и наглый рейдерский захват“. Кадыров же сказал, что Татьяну Бакальчук „рейдеры оградили от мужа и семерых детей“. „Супруги не имеют возможность увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее“, - написал он в своем Telegram-канале и пообещал помочь Бакальчуку. По словам Татьяны Бакальчук, объединение Wildberries и Russ было запланировано заранее и согласовано с ее мужем Владиславом.