В Москве двух поэтов осудили за антивоенные стихи

Сторонники осужденных уточнили в Telegram-канале "Маяковское дело | Камардин, Дайнеко, Штовба", что после оглашения приговора некоторые слушатели, в частности жена Артема Камардина Александра Попова, закричали "Позор!" После этого ее и еще нескольких человек задержали прямо в зале суда. Задержания, в том числе журналистов, продолжились на улице перед судом. Через некоторое время корреспондентов выпустили из автозака.

"Новая-Европа" отмечает, что суд признал 33-летнего Камардина и 23-летнего Штовбу виновными в организованном группой лиц возбуждении вражды к членам вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", а также в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. По данным "Медиазоны", Камардину также назначен штраф 500 тысяч рублей, решение вынесла судья Ксения Панова.

Тверской районный суд Москвы приговорил участников поэтических вечеров "Маяковские чтения" поэтов Артема Камардина и Егора Штовбу к длительным срокам лишения свободы. Как передает корреспондент "Новой газеты - Европа", Камардин осужден на семь лет колонии, Штовба - на пять с половиной лет.

Семь лет колонии за стихи о Донбассе

Камардин и Штовба 25 сентября 2022 года участвовали в "Маяковских чтениях" - поэтических вечерах, которые проходят у памятника поэту Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади в Москве. Камардин прочитал стихи о Донбассе. На следующий день после чтений его задержали, избили и, по его словам, изнасиловали гантелью сотрудники полиции, после чего его заставили извиниться на камеру. Видео с извинениями вскоре после этого появилось в Telegram-канале "112", близком к силовикам.

Первоначально против Камардина и Штовбы возбудили дело об унижении членов "вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", отмечает "Медиазона". В марте 2023 года обвинение изменили на статью о призывах к антигосударственной деятельности. По версии следствия, преступление Камардина заключалось в том, что он в своем стихе рекомендовал не брать повестки и не ходить по ним в военкомат. Штовбу назвали его соучастником.