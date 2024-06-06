В Москве человек с автоматом застрелил другого мужчину

Убийство произошло возле детской площадки во дворе дома на улице Алексея Свиридова на западе Москвы, где проживал убитый.
На видео камер наблюдения, которые публикуют телеграм-каналы, видно, как во дворе одного из домов человек с оружием, одетый во все черное, преследует мужчину, который пытается от него убежать.
По утверждению телеграм-канала Baza, стрелявший сначала ранил мужчину, а затем, когда тот упал на обочину, выстрелил ему в голову.
По данным московской прокуратуры, на месте убийства было обнаружено не менее шести гильз. Газета „Коммерсант“ пишет, что убийство было совершено из автомата АКСУ-74 „Ксюша“.
Прокуратура Москвы заявила, что приоритетной версией убийства стал личный конфликт между жертвой и стрелком, „возникший на почве ревности“. Главное управление МВД по Москве до этого предполагало, что это может быть заказное убийство. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
В МВД не называют имена жертвы и стрелявшего. Сообщается только, что речь идет о мужчине 1989 года рождения.
Как пишет „Коммерсант“, убитый — 34-летний Константин Балишанский, системный администратор компании, которая занимается поставками профессионального видео- и мультимедиа оборудования.
Предположительно, он работал в компании своего отца Mediasystem Group, уточняет издание. Это поставщик профессионального видео и мультимедиа оборудования и системным интегратором. ТАСС пишет, что компания занималась организацией крупных выставок, а также авиасалона „Макс-2019“.
В 2006 году, по данным СМИ, Балишанский был скейтером в российской команде Nike Skateboarding. У него, как пишет „Коммерсант“, было прозвище Костя Свич за стиль катания.
По данным Baza, Балишанский был вынужден уйти из скейтбординга после того, как в 20 лет сломал ногу и перенес операцию.
Стрелявшему поначалу удалось скрыться с автоматом. Спустя некоторое время СМИ сообщили о стрельбе примерно в трех километрах от места убийства. Вскоре полиция официально сообщила, что подозреваемый в убийстве вступил в перестрелку с сотрудниками ГАИ и был тяжело ранен.
„На Аминьевском шоссе при попытке задержания гражданина он произвел не менее 15 выстрелов в сторону сотрудников Госавтоинспекции очередями из автоматического оружия, — заявили в московском управлении МВД. — Сотрудники открыли огонь на поражение, тяжело ранив злоумышленника“.
Как утверждает Baza, подозреваемый в убийстве — примерно того же возраста, что и жертва (35 лет), он был знаком с убитым и тоже „имел отношение к скейтбордингу“.