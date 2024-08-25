В МИД РФ отреагировали на задержание Дурова во Франции

Об обращении к главе МИД РФ с призывом добиться освобождения Дурова заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. „Его арест может иметь под собой политические основания и являться инструментом для получения доступа к личной информации пользователей Telegram. Этого допустить нельзя“, - цитировало чиновника РИА „Новости“. Однако в российском министерстве заявили, что обращение Даванкова не было стимулом для работы дипломатов.

По словам собеседника агентства, российские дипломаты начали работу над делом несмотря на то, что в посольство РФ не поступало обращения со стороны представителей Дурова.

Российское посольство во Франции „сразу же“ после ареста основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту „предприняло необходимые шаги по прояснению ситуации“. Об этом в воскресенье, 25 августа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МИД РФ.

Дуров - гражданин как минимум четырех стран, в том числе и Франции

В случае предъявления обвинений Павлу Дурову во Франции есть вероятность того, что его не станут экстрадировать в другую страну, так как российский миллиардер в 2021 году получил французский паспорт. В подобных ситуациях нередка практика, когда людей с гражданством нескольких стран судят как граждан той страны, в которой они были задержаны.

К примеру, в самой РФ в прошлом неоднократно отказывали даже в консульском доступе дипломатов из иных стран к людям с двойным гражданством. Одним из последних подобных случаев было дело гражданина Германии и России Кевина Лика, ставшего самым юным осужденным по статье о „госизмене“ в РФ.