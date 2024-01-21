В Ленинградской области беспилотники атаковали порт, возник пожар

Официальные лица пока не назвали причину пожара. Однако, по данным "Фонтанки", причиной стала атака беспилотников. Издание 47.News публикует видео возгорания и уточняет, что беспилотников было два. Они были замечены силами ПВО Минобороны России около 00.30 над Кингисеппским районом Ленинградской области, а около 03.20 атаковали порт.
Около девяти часов утра пожар был локализован, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района. Пожарные продолжают тушить цистерну объёмом около 100 кубических метров.
В Усть-Луге находится крупный нефтехимический завод "Новатэка". Он перерабатывает газовый конденсат, конечные продукты - нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Оттуда же через собственный терминал компании в порту продукция грузится на суда и отправляется на экспорт. Как пишет "Фонтанка", в ночь на воскресенье у причала "Новатэка" находились три судна - из Бельгии, Омана и Ливии.
Также в ночь на воскресенье атакам беспилотников подверглись Тульская, Смоленская и Орловская область. Там дроны сбила ПВО. В Туле местные жители сообщали в телеграм-каналах, что беспилотник поразил завод "Щегловский вал" - он выпускает в том числе оборонную продукцию, включая системы ПВО "Панцирь". Тульские власти информацию не подтверждали. Позднее о БПЛА, сбитом над территорией Клинцовского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.