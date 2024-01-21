В Ленинградской области беспилотники атаковали порт, возник пожар

 
Радио Свобода
Dronų ataka Rusijoje
Dronų ataka Rusijoje
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.
В ночь на воскресенье сильный пожар возник в морском порту Усть-Луга Ленинградской области. Загорелся один из терминалов, принадлежащий компании "Новатэк". Повреждено крупное газохранилище. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пострадавших нет, персонал эвакуирован.

Официальные лица пока не назвали причину пожара. Однако, по данным "Фонтанки", причиной стала атака беспилотников. Издание 47.News публикует видео возгорания и уточняет, что беспилотников было два. Они были замечены силами ПВО Минобороны России около 00.30 над Кингисеппским районом Ленинградской области, а около 03.20 атаковали порт.

Около девяти часов утра пожар был локализован, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе Кингисеппского района. Пожарные продолжают тушить цистерну объёмом около 100 кубических метров.

В Усть-Луге находится крупный нефтехимический завод "Новатэка". Он перерабатывает газовый конденсат, конечные продукты - нафта, керосин, дизельная фракция и мазут. Оттуда же через собственный терминал компании в порту продукция грузится на суда и отправляется на экспорт. Как пишет "Фонтанка", в ночь на воскресенье у причала "Новатэка" находились три судна - из Бельгии, Омана и Ливии.

Также в ночь на воскресенье атакам беспилотников подверглись Тульская, Смоленская и Орловская область. Там дроны сбила ПВО. В Туле местные жители сообщали в телеграм-каналах, что беспилотник поразил завод "Щегловский вал" - он выпускает в том числе оборонную продукцию, включая системы ПВО "Панцирь". Тульские власти информацию не подтверждали. Позднее о БПЛА, сбитом над территорией Клинцовского района, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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