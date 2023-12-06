В Кремле обещают амнистию заключенных женщин

"Ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить", - указал он в разговоре с журналистами. По словам Пескова, пока также нет информацию о том, какие категории женщин-заключенных могли бы подпасть под амнистию.

Путин готов провести амнистию "некоторых категорий женщин"

Накануне Путин не исключил проведения амнистии для женщин, осужденных либо находящихся под следствием по обвинениям в совершении ненасильственных преступлений. "Думаю, что нужно подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", - заявил он на заседании Совета по правам человека.