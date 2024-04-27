В Краснодарском крае после атаки дронов поврежден НПЗ

В результате атаки беспилотников на Краснодарский край в ночь на субботу, 27 апреля, в городе Славянск-на-Кубани поврежден Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), пишет онлайн-издание Neftegaz.ru со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Ранее Кондратьев заявил в Telegram-канале, что российская ПВО подавила "более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах". "Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорания в результате падения БПЛА", - говорилось в посте губернатора. Названий конкретных НПЗ, ставших объектами атаки, он не привел.