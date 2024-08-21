2024.08.21 17:48

В кабмине РФ одобрили идею штрафовать россиян за границей

 
Deutsche welle
Maskva
Maskva
ФОТО: Maxim Shemetov | Reuters / Scanpix

Правительство РФ „концептуально поддержало“ законопроект, позволяющий привлекать к ответственности россиян, уехавших за границу, по статьям о „дискредитации“ армии и оскорблении Владимира Путина. Об этом в среду, 21 августа, сообщил „Коммерсант“ со ссылкой на правительственные документы.

Внести такие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предложил Госсовет Татарстана, пишет издание. Помимо статей о „дискредитации“ ВС РФ и оскорблении главы государства, депутаты предложили штрафовать уехавших россиян по статьям о возбуждении ненависти, о призывах к нарушению территориальной целостности России и к введению санкций, а также по статьям, связанным с „экстремизмом“ и „злоупотреблением свободой слова“.

Кроме того, Госсовет Татарстана предложил продлить до двух лет срок, в течение которого можно привлекать к ответственности по этим статьям: сейчас он составляет от трех месяцев до года.

Вместе с тем, как пишет „Коммерсант“, в российском правительстве пока не понимают, как будет проходить оповещение уехавших граждан и осуществляться производство по делам с их участием.

Сейчас власти РФ могут привлекать к ответственности россиян, находящихся за границей, только по статье об участии в „нежелательной“ организации.

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