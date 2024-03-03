В Ингушетии полиция вступила в перестрелку с неизвестными

Согласно последним данным, погибли шесть человек, которые забаррикадировались в доме и вели огонь по бойцам спецназа. Личности погибших предварительно установлены. Утверждается, что они имели отношение к террористической группировке "Исламское государство", запрещённой в России и многих странах мира.
На видео с места событий были слышны звуки одиночных взрывов и автоматных очередей, после в жилой дом прилетает снаряд, на кадры попадает взрыв, сообщают Кавказ. Реалии.
Издание Baza утром в воскресенье сообщило, что в ходе перестрелки погиб случайный прохожий. Официального подтверждения этой информации нет.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В воскресенье, около 11 часов утра по московскому времени агентство ТАСС сообщило, что активная фаза операции завершена. Режим контреррористической операции в Карабулаке пока не отменён. На время его действия сотрудники правоохранительных органов могут проводить обязательную проверку документов, ограничивать связь, выставлять блокпосты и имеют право "удалять физических лиц с отдельных участков местности" – то есть, фактически выгонять людей из домов, а также изымать транспорт организаций и ограничивать движение на улицах, следует из решения оперштаба Ингушетии.