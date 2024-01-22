В Госдуму внесён закон о конфискации имущества за фейки об армии

Глава Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что новый закон разрешит властям конфисковать деньги, ценности или другое имущество. По его словам они используются "для финансирования преступной деятельности против безопасности России". Также закон позволит лишать осуждённых почетных званий.

В том числе: о распространение заведомо ложной информации о российской армии, о дискредитации российской армии, о публичных призывах к экстремизму, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, публичных призывах против безопасности государства, призывах к введению санкций в отношении России и её граждан, оказанию содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, о реабилитации нацизма.