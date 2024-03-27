В Госдуме заговорили о пересмотре моратория на смертную казнь. Что об этом говорил Конституционный суд и что думают юристы

В Госдуме обсуждают возможность отмены в России моратория на смертную казнь. Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что в 2009 году решение Конституционного суда об отмене высшей меры наказания базировалось лишь на исполнении обязательств перед Советом Европы, из которого Россия вышла в 2022 году. Между тем уже после этого глава КС Валерий Зорькин дважды заявлял, что действующий более 20 лет мораторий соответствует документам ООН, за которые голосовала Россия, а единственный способ вернуть смертную казнь — разработать и принять новую Конституцию. Юристы отмечают, что по действующему Уголовному кодексу РФ применить смертную казнь к обвиняемым по делу о нападении на «Крокус Сити Холл» будет невозможно.