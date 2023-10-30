В еврейской общине Дагестана не исключили эвакуацию евреев из республики на фоне антисемитских акций

«Ситуация очень тяжелая в Дагестане, люди из общины боятся, они звонят, а я не знаю, что посоветовать. Одна женщина обратилась за помощью к участковому, а тот сказал: "Ну, вы же видите, что вы делаете с их детьми там". Она пыталась объяснить, что ХАМАС делает, но для участкового все наоборот. Весь мир перевернут для него и всех остальных», — рассказал раввин.

Исаков добавил, что евреев, возможно, придется вывозить из Дагестана, при этом он не знает, куда именно. «В Дербенте около 300-400 семей, думаю, еще столько же по всему Дагестану. Стоит ли вообще уезжать, потому что Россия — не спасение, в России тоже были погромы. Непонятно, куда бежать», — пояснил раввин.

По словам Исакова, он сам не чувствует себя в безопасности, несмотря на то, что синагога охраняется.