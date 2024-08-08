В Екатеринбурге просят 15 лет колонии для гражданки РФ и США

На проходящем в Екатеринбурге процессу в отношении обвиняемой в госизмене гражданки РФ и США Ксении Карелиной прокуратура запросила наказание в виде 15 лет колонии общего режима. Об этом в четверг, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Карелиной Михаила Мушаилова.

Дело Ксении Карелиной

Проживавшая в Лос-Анджелесе Ксения Карелина была задержана в Екатеринбурге в феврале 2024 года, когда вернулась в Россию навестить родственников. 33-летнюю женщину обвинили в перечислении денег на нужды ВСУ. Карелина „инициативно осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которые впоследствии направлялись на приобретение ВСУ предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов“, заявили в ФСБ. Кроме того, женщину обвинили в том, что она „неоднократно принимала участие в публичных акциях“ в поддержку Украины, обороняющейся от вторжения РФ.