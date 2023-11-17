В бюджете РФ на 2024 год заложены рекордные военные расходы

Проект федерального бюджета России на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов был принят Госдумой РФ в третьем чтении в пятницу, 17 ноября.

Согласно этому документу, доходы российского госбюджета в 2024 году составят 35 трлн рублей, в 2025 году - 33,5 трлн рублей, в 2026-м - 34,1 трлн рублей. При этом "для сбалансированности" федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 1,3 трлн рублей, говорится на сайте Госдумы.

Между тем, по утверждению спикера Госдумы Вячеслава Володина, в 2024 году доходы бюджета вырастут на 29% процентов. "При этом две трети доходов (67,2%) не зависят от нефти газа", - сказано в пресс-релизе.

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