В Бурятии военный купил справку о смерти, чтобы не идти на войну

Арабжаева мобилизовали в ноябре 2022 года. Весной он приехал в отпуск, но в часть после него не вернулся. Когда военные пришли домой к Арабжаеву, его сын показал им справку о смерти отца. Позже выяснилось, что документ фальшивый. Сотрудники военной полиции задержали Арабжаева 4 мая.

В суде он пояснил, что не хотел возвращаться на фронт из-за эмоционального состояния жены. В сентябре 2022 года в ДТП погиб старший сын Арабжаевых, а через два месяца мобилизовали Зоригто. Жена переживала за него и угрожала суицидом, если он вернётся на войну. Из-за этого Арабжаев решил заказать справку о своей смерти.