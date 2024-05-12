В Белгороде обрушен подъезд жилой многоэтажки. Власти РФ обвинили ВСУ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, заявив, что "вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом". Украинские военные утверждения российских властей пока не комментировали.

Ранее Минобороны России, реагируя на случаи гибели жителей Украины в результате российских обстрелов, неоднократно возлагало ответственность за неё на украинские силы ПВО , сбивавшие российские ракеты, обломки которых, как утверждалось, после этого попадали в жилые дома.

Минобороны России заявило, что украинские военные обстреляли Белгород с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, причём ракеты и снаряды были сбиты, но "фрагментами одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повреждён жилой дом в городе Белгород".

В телеграм-каналах распространяется видео предположительно с камеры наблюдения, на котором видно момент обрушения. Ему предшествовал взрыв.

Сообщения об обрушении подъезда появились вскоре после того, как в городе, расположенном неподалёку от границы с Украиной, была объявлена вторая за это утро ракетная тревога.

На фотографиях и видео видно, что обрушился весь подъезд панельного дома с первого по десятый этажи. Дом расположен на улице Щорса в районе Харьковская гора на южной окраине города.

Идут спасательные работы. Сообщается, что в их ходе работ несколько человек спасли из-под завалов. Губернатор Гладков тоже в них участвует.