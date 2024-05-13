В Белгороде на месте обрушения подъезда обнаружены 15 погибших

Сообщения об обрушении подъезда появились вскоре после того, как в городе, расположенном неподалёку от границы с Украиной, была объявлена вторая за воскресное утро ракетная тревога. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подъезд обрушился "в результате прямого попадания снаряда". Минобороны России впоследствии заявило, что украинские военные обстреляли Белгород с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, причём ракеты и снаряды были сбиты, но "фрагментами одной из сбитых ракет повреждён жилой дом в городе Белгород".

Поисковые работы и разбор завалов завершены, 17 человек удалось спасти. 27 человек были ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Шестерых пострадавших готовят к отправке в федеральные клиники. Среди них есть полуторамесячный ребёнок с матерью. Еще 11 человек остаются в местных больницах, уточнил губернатор.⠀

К схожим выводам приходит и российское издание "Пепел". Журналисты издания отмечают, что на стороне, которая направлена в сторону Украины, большинство окон целы. С "российской" - нет ни одного целого окна.

Независимые исследователи обратили внимание на то, что фасад дома на улице Щорса, в котором обрушился подъезд, судя по спутниковым снимкам, расположен примерно параллельно границе между Россией и Украиной. Таким образом, внешняя сторона дома смотрит на северо-восток, в глубину территории России, а внутренняя дворовая часть дома - в сторону Украины. Взрыв, как пишет, в частности, OSINT-аналитик Оливер Александр, произошел на внешней "российской" стороне дома. Комментируя видео с последствиями разрушений, эксперт обратил внимание на значительные повреждения гаражей и автомобилей на внешней ("российской") стороне разрушенного дома.

Кроме того, если бы "прилёт" был со стороны двора, взрывную волну погасило бы само здание — и двери гаражей на внешней стороне остались бы целы, отмечают журналисты.

Они также обратили внимание на то, что телеграм-канал "Война с фейками" несколько раз менял положение подъезда и ракурс съёмки на своих схемах, пытаясь объяснить направление взрыва — от изначально правильного до неправильного, но выгодного для версии с обстрелом со стороны Украины.