В Белгороде на месте обрушения подъезда обнаружены 15 погибших

Поисковые работы и разбор завалов завершены, 17 человек удалось спасти. 27 человек были ранены, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Шестерых пострадавших готовят к отправке в федеральные клиники. Среди них есть полуторамесячный ребёнок с матерью. Еще 11 человек остаются в местных больницах, уточнил губернатор.⠀
36 жителей разрушенного подъезда находятся в пунктах временного размещения. В МЧС ранее заявили, что полностью обрушились 16 квартир.
Российские власти утверждают, что обрушение стало следствием украинского обстрела.
Сообщения об обрушении подъезда появились вскоре после того, как в городе, расположенном неподалёку от границы с Украиной, была объявлена вторая за воскресное утро ракетная тревога. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что подъезд обрушился "в результате прямого попадания снаряда". Минобороны России впоследствии заявило, что украинские военные обстреляли Белгород с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" и РСЗО, причём ракеты и снаряды были сбиты, но "фрагментами одной из сбитых ракет повреждён жилой дом в городе Белгород".
Независимые исследователи обратили внимание на то, что фасад дома на улице Щорса, в котором обрушился подъезд, судя по спутниковым снимкам, расположен примерно параллельно границе между Россией и Украиной. Таким образом, внешняя сторона дома смотрит на северо-восток, в глубину территории России, а внутренняя дворовая часть дома - в сторону Украины. Взрыв, как пишет, в частности, OSINT-аналитик Оливер Александр, произошел на внешней "российской" стороне дома. Комментируя видео с последствиями разрушений, эксперт обратил внимание на значительные повреждения гаражей и автомобилей на внешней ("российской") стороне разрушенного дома.
К схожим выводам приходит и российское издание "Пепел". Журналисты издания отмечают, что на стороне, которая направлена в сторону Украины, большинство окон целы. С "российской" - нет ни одного целого окна.
Кроме того, если бы "прилёт" был со стороны двора, взрывную волну погасило бы само здание — и двери гаражей на внешней стороне остались бы целы, отмечают журналисты.
Они также обратили внимание на то, что телеграм-канал "Война с фейками" несколько раз менял положение подъезда и ракурс съёмки на своих схемах, пытаясь объяснить направление взрыва — от изначально правильного до неправильного, но выгодного для версии с обстрелом со стороны Украины.
Издание при этом добавляет, что все вышеперечисленное само по себе не опровергает версию Минобороны России, что взрыв произошел при попадании в дом части украинской ракеты "Точка У". "Вероятно, белгородское ПВО "неудачно" сбило украинскую ракету, фугасная часть которой, способная принести соответствующие разрушения, по инерции попала прямо в дом", — предполагает российское издание "Пепел".
Ранее Минобороны России, реагируя на случаи гибели жителей Украины в результате российских обстрелов, неоднократно возлагало ответственность за неё на украинские силы ПВО, сбивавшие российские ракеты, обломки которых, как утверждалось, после этого попадали в жилые дома.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, заявив, что "вследствие атаки вооружённых формирований Украины на город Белгород снаряд попал в жилой многоэтажный дом". Украинские военные утверждения российских властей не комментировали.
Всего за последние сутки в Белгороде погибли 19 человек. 15 при обрушении подъезда, ещё три — при обстреле, одна женщина умерла от ранее полученных ранений.
Белгород в последние недели регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. 11 мая один человек погиб и 29 получили ранения при обстреле Белгорода и Белгородской области, заявил накануне вечером губернатор Гладков.
Губернатор предупредил, что 13 мая торговые центры и рынки в районе Харьковская горка, где находится обрушившийся дом, будут закрыты, а детей из дежурных детских садов переведут в безопасные учреждения.
С территории Белгородской области ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области. В последние дни российские военные усилили обстрелы и предприняли попытку наступления на севере Харьковской области.