Уровень воды в реке Урал за ночь поднялся на полметра

Критическую отметку в 930 сантиметров уровень воды в Оренбурге превысил накануне вечером. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер, призвав местных жителей эвакуироваться из близлежащих подтопляемых районов.

Сообщается, что в зоне подтопления находятся район Форштадт, посёлки имени Куйбышева, Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный, Овчинный городок и ЖК "Гранд-парк". Часть улиц отключают от электроснабжения и газоснабжения.

Ранее сообщалось, что паводковые воды подошли к федеральной трассе М-2 "Урал", движение по ней пока не закрыто.

В ближайшие сутки гидрологи прогнозируют повышение уровня воды на 30-70 сантиметров. Ранее мэрия Оренбурга сообщала, что 10 апреля паводок достигнет пика. В зоне затопления могут оказаться ещё более 200 домовладений.