Уровень реки Урал у Оренбурга превысил десять метров

У затопленного из-за паводка и прорыва дамбы Орска уровень Урала снижается и сейчас составляет 8,6 метра. Сейчас в регионе затоплены почти двенадцать тысяч жилых домов, около пятнадцати тысяч приусадебных участков и кладбище.

Из пострадавших районов эвакуировано 7800 человек, почти полторы тысячи из них остаются в пунктах временного размещения. С начала подъёма воды в регионе за медицинской помощью обратились 175 человек из-за "состояний, связанных с паводком", – шестнадцать из них госпитализированы.

Из зон затопления вывезены 615 сельскохозяйственных животных. С местного ипподрома эвакуируют лошадей: насыпь, с помощью которой пытались остановить воду, не помогла. Верблюда Дашу вывезти из парк-отеля своими силами не могут, но она находится под присмотром сотрудников.