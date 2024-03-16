Умер вице-президент "Лукойла". Это четвёртая смерть топ-менеджера компании за два года

В четверг российские СМИ сообщили о внезапной смерти вице-президента нефтегазового гиганта "Лукойл" Виталия Робертуса, написав, что 53-летний менеджер покончил с собой на рабочем месте.

Незадолго до смерти местные СМИ писали, что Робертус жаловался на головные боли и просил лекарства, прежде чем отправиться в свой кабинет.

Позже его нашли повешенным.

"Оттуда он не выходил несколько часов, на телефон Робертус не отвечал. Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил суицид и умер от асфиксии. Он проработал в компании около 30 лет.", - написал телеграм-канал Baza.

По данным издания, "Лукойл" объявил о смерти Робертуса 12 марта.

В марте 2022 года совет директоров частной компании призвал к прекращению конфликта в Украине.