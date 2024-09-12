Умер российский журналист Николай Сванидзе

По данным „Московского комсомольца“, Сванидзе умер накануне вечером в своей квартире в Москве. В последнее время журналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга.

Сванидзе с 1990-х годов вел на разных российских телеканалах и радиостанциях общественно-политические и исторические программы. Он также преподавал журналистику в Российском государственном гуманитарном университете, более 10 лет руководил там Институтом массмедиа и рекламы.