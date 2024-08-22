Украинский военный рассказал Delfi, как в российской Судже встречали ВСУ и в чем успех их операции

„Нормально они относятся к нам, к украинским военным, к тому, что происходит. Понимали ли они, что так будет? Я у них спрашивал вчера. Они говорили, что они телевизор не смотрят. Про „СВО“ ничего не знают, про войну ничего не знают, думали ли, что они что будет так, как у них получилось? Предполагали, они говорят, что может так быть. Ну, в принципе, приграничный район, от Суджи до украинской территории вообще немного“, - сказал он.