Украинские дроны атаковали четыре региона России

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в Telegram в ночь на 28 апреля, что четыре украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены над Севским районом. Пострадавших и разрушений нет, следует из его поста.

Со своей стороны Telegram-канал "Подслушано в Брянске" написал со ссылкой на одного из подписчиков, приславших редакции ролик, на котором слышны звуки взрыва, что целью беспилотников была электростанция в городе.

Между тем губернатор Калужской области Владислав Шапша указал, что в 3.40 ночи три беспилотника упали в районе нефтебазы города Людиново. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было, добавил он.

В Telegram-канале губернатора Белогородской области Вячеслава Гладкова сообщений об атаке дронов на регион к моменту публикации не было.