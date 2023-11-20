"Уговаривать, обещать, платить, что угодно". В РФ пытаются взять под контроль жен мобилизованных

Вице-губернаторам рассказали о темах, которые «зарубежные недоброжелатели» могут попытаться использовать для дестабилизации ситуации внутри РФ. В частности, это тема межнациональных отношений, остроту которой продемонстрировали недавние антисемитские беспорядки в Махачкале. Также к информационным рискам отнесены настроения женщин, чьи близкие находятся на войне в Украине: с ними необходимо быть в контакте, обращать внимание на их проблемы и помогать их решению, объясняет установку собеседник издания.
Источник The Insider в одной из региональных администраций подтверждают: тема «работы» с женами мобилизованных граждан — одна из приоритетных для губернаторов, об этом им постоянно напоминают в Администрации президента. «Стоит задача любой ценой купировать внешний протест. Уговаривать, обещать, платить. Что угодно, лишь бы это не вышло на улицу, в любом количестве, даже 50 человек», — рассказывает он.
За последние две недели стало известно, что близкие родственники воюющих просили провести митинги с требованиями начать ротацию мобилизованных граждан и вернуть домой тех, кто служит уже длительное время; однако проведение не согласовали в Москве и в Красноярске. В обоих регионах власти сослались на ковидные ограничения. В Москве при этом 7 ноября около 20 женщин все-таки вышли с плакатами «Мобилизованным пора домой» и «Нет бессрочной мобилизации», но не в качестве самостоятельной акции, а в рамках традиционного ноябрьского митинга КПРФ. Через несколько минут их окружили полицейские, однако до задержаний дело не дошло.
В Красноярске в Telegram-чат «Путь домой — Красноярск», где общались жены мобилизованных жителей региона и где обсуждался возможный митинг, добавилась помощница местного депутата от «Единой России» Елены Пензиной. После чего из чата удалили всех, кто выступал за проведение митинга, а затем некоторым бывшим участницам чата начали звонить из правоохранительных органов.
«Сначала на работу позвонили из „службы безопасности“ и сказали об ответственности за выход на несанкционированный митинг. …Провели беседу с моим руководством, чтобы я точно не выходила на митинг без разрешения. А я и не собиралась», — рассказала одна из инициаторов митинга изданию «Сибирский экспресс». Затем с ней связались уже из полиции. Она утверждает, что сотрудники были доброжелательны и сообщили, что готовы выслушать.
Более того, ее и других родственников мобилизованных пригласили на встречу в мэрию Красноярска 20 ноября.
Единственным городом, где женам мобилизованных все-таки удалось провести офлайн-мероприятие, стал Новосибирск. Правда, митинг власти там тоже не согласовали, но согласились на встречу в ДК Октябрьской революции. Запись на встречу велась в чате, для того чтобы получить право прийти, нужно было заполнить специальную анкету. Потенциальных участниц предупреждали: «Подготовьте плакаты с лозунгами о вашей боли, но имейте в виду, что на входе плакат согласуют».
Из СМИ, которые подали заявки на посещение мероприятия, на него пустили только провластные «Вести» и канал областного правительства ОТС. После того как встреча завершилась, в чате появилось сообщение, призывающее не верить тому, что пишут о ней СМИ: «Митинг окончен. Началась конструктивная индивидуальная работа по каждой ситуации. Итоги подведем позже, говорить сейчас сложно, нужно всё переосмыслить. Видим, что о нас уже выкладывают статьи, — это СМИ, которые не прошли аккредитацию. Призываем вас им не верить и не читать — информация недостоверна. Точные факты, которые мы сейчас считаем нужным озвучить: мы НЕ были запуганными, нам НЕ закрыли рты выплатами, нас было ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 30 ЧЕЛОВЕК». Чуть позже организаторы пообещали выложить полное видео встречи, которая длилась более трех часов.