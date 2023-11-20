"Уговаривать, обещать, платить, что угодно". В РФ пытаются взять под контроль жен мобилизованных

Из СМИ, которые подали заявки на посещение мероприятия, на него пустили только провластные «Вести» и канал областного правительства ОТС. После того как встреча завершилась, в чате появилось сообщение, призывающее не верить тому, что пишут о ней СМИ: «Митинг окончен. Началась конструктивная индивидуальная работа по каждой ситуации. Итоги подведем позже, говорить сейчас сложно, нужно всё переосмыслить. Видим, что о нас уже выкладывают статьи, — это СМИ, которые не прошли аккредитацию. Призываем вас им не верить и не читать — информация недостоверна. Точные факты, которые мы сейчас считаем нужным озвучить: мы НЕ были запуганными, нам НЕ закрыли рты выплатами, нас было ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ 30 ЧЕЛОВЕК». Чуть позже организаторы пообещали выложить полное видео встречи, которая длилась более трех часов.