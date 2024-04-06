Удар беспилотников по аэродрому Морозовск под Ростовом. Украина заявила, что уничтожены самолеты

Министерство обороны РФ опубликовало свои данные по российским регионам о том, сколько беспилотников и где было сбито за ночь, из которых следует, что в Саратовской области был сбит один беспилотник, в Ростовской — 44. Также сбито шесть беспилотников над Краснодарским краем и по одному над Курской и Белгородской областями, сообщило военное ведомство.