The Moscow Times: травлю гостей "голой вечеринки" организовал Кремль

Собеседники издания утверждают, что, таким образом, в Кремле переключают внимание граждан и накопившийся в обществе негатив на светских персонажей. "В сторону зажравшихся звезд", — заявил журналистам на условиях анонимности действующий сотрудник российского правительства.
"Такая масштабная кампания по дискредитации этих звёзд — это уже внутренняя политика. Без одобрения Путина и без команды со стороны куратора внутренней политики Сергея Кириенко и куратора ТВ и государственных СМИ Алексея Громова это просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики, ФСБ", - сказал изданию еще один российский чиновник, близкий к предвыборному штабу Путина.
Политолог Аббас Галлямов считает, что Кремль решил подхватить скандал с "почти голой" вечеринкой, чтобы выдавить из повестки историю с журналисткой Екатериной Дунцовой. Она заявила о намерении баллотироваться в президенты и получила поддержку ряда российских оппозиционеров. Однако Центризбирком ей отказал.
С этим мнением согласился источник The Moscow Times, близкий к штабу Путина. По его словам публичная активность Дунцовой вызвала раздражение в Кремле. Среди других негативных для властей событий он назвал удар по российскому военному кораблю в Феодосии, а также рост цен на куриные яйца и другие продукты.
Официально в Кремле "почти голую" вечеринку не комментируют. "Давайте мы с вами останемся единственными в стране, кто эту тему не обсуждает", - сказал журналистам на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.