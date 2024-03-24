Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»: подозреваемые и хронология

Подозреваемые
23 марта глава ФСБ Александр Бортников доложил о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, убивавших людей в «Крокус Сити Холле». Чуть раньше депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые, был замечен ночью в районе деревне Хацунь Карачинского района Брянской области. Машина не остановилась по требованию сотрудников правоохраны и попыталась скрыться.
Как заявил источник Русской службы Би-би-си: «Двое участников нападения на „Крокус Сити Холл“ были убиты». Один в самом зрительном зале, а второй — в Брянской области, где силовики проводили задержание. Копия паспорта убитого есть в распоряжении Би-би-си, это 30-летний гражданин Таджикистана. Как пишет «Новая газета Европа», им оказался Рачабализода С. М. (в распоряжении «Новой-Европы» есть полное ФИО и другие персональные данные).
Маргарита Симоньян опубликовала в Telegram-канале видео с допросом одного из задержанных. На камеру мужчина рассказал, что за убийство людей ему обещали заплатить 500 тысяч рублей. Месяц назад с ним связался через Telegram помощник некоего «проповедника», чьи речи он часто слушал. После длительного общения собеседник предложил ему организовать убийства людей: прислали место и детали будущего теракта.
На видео мужчина лежит лицом к земле и представляется, предположительно, как Фаридуни Шамсиддин (разобрать имя сложно). Он говорит, что 4 марта прилетел из Турции, где был «ради документов».
Позже Симоньян опубликовала видео со вторым задержанным. Мужчина на записи, которого она называет «главарем» (проект WarGonzo «военкора» Семена Пегова пишет, что его зовут Залердан Талир Мирзоев), рассказывает через переводчика, что жил в хостеле в Дмитровском районе около трассы. Вместе с ним, по его словам, жил некий Мухамад.
10-12 дней назад он познакомился в Telegram с неким Абдулло, у родственников которого затем вместе с Мухамадом купил машину. На видео человек за кадром, предположительно, показывает задержанному некое изображение и спрашивает, Абдулло ли это. Мужчина отвечает утвердительно.
Позже в сети начали появляться кадры с третьим подозреваемым. Ему при задержании отрезали кусок уха. Видеозапись пыток появилась в провоенном Telegram-канале «Канал специального назначения».
На кадрах человек в камуфляже прижимает лежащего на животе задержанного коленом к земле и запихивает ему в рот кусок отрезанного уха. В сеть также попали кадры, на которых окровавленного человека ведут к машине люди в камуфляже с оружием. Видео выложил в своем Telegram-канале глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ публикует еще один фрагмент записи неформального допроса Фаридуни Шамсиддина. Он говорит, что «раньше сидел и знает все». Также он признается, что покупал машину которую использовали нападавшие.
По данным Telegram-канала 112, накануне нападения посетил мероприятие в «Крокусе». Он осмотрел планировку и расположение постов охраны, чтобы просчитать пути отхода.
Видео снято недалеко от поселка Коммуна в Навлинском районе Брянской области, его геолоцировал один из участников сообщества GeoConfimed. Поселок находится рядом с деревней Хацунь, о которой сообщал Хинштейн, рассказывая про задержание.
Позже боец ДШРГ «Русич», глава организации по борьбе с рабством «Альтернатива» Евгений Рассказов с позывным «Топаз» выложил фотографию ножа, которым, по его словам, и отрезали ухо, и предложил продать его на аукционе. Задержанным Рассказов пообещал мучительную смерть в тюрьме.
Видео с допросом этого же человека, представившегося как Раджаб Ализаде, появилось в Telegram-канале ANNA News. На этой записи мужчина уже сидит с забинтованной головой и в окровавленной одежде.
Третий задержанный — это 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Он получил ранение в глаз при задержании, фото опубликовали Telegram-каналы. Его отправили в больницу на операцию, где позже и допросили.
По предварительной информации, Файзов работал в барбершопах в Ивановской области. Владелица одного из мужских салонов рассказала, что он был «хорошим мастером», проработал около трех месяцев и уволился 11 января. Ничего подозрительного за ним она не замечала.
Telegram-канал «Моя Москва» опубликовал кадры допроса Файзова в больнице. Судя по видео, мужчина не понимает, что происходит. Он говорит, что получил документы на пребывание в РФ прямо в аэропорту. Видео начинается с его реплики на таджикском языке «Что я сделал?» The Insider перевел допрос на русский язык.
«Радио Свобода», изучив его соцсети, обнаружила, что Файзов публиковал каллиграфические работы на религиозные темы в соцсети VK и был подписан на паблики «Я люблю ислам», «Ислам – моя жизнь», «Таджики со всего мира» и паблик, который предоставляет услуги по получению российского гражданства и временного вида на жительства.
В его старом аккаунте в соцсети нет фотографии самого Файзова, но несколько из них сохранились в архивных копиях профиля. Одна из них сделана на Краснохолмской набережной в Москве, напротив Дома Музыки, и была опубликована в 2016 году. На фото тот же человек, как и на снимках, которые опубликовала Baza из нового аккаунта Файзова. Кроме того, одни и те же люди есть в списках друзей как в новом, так и в старом аккаунте.
Изначально Telegram-канал «112», который связывают с российскими силовиками, опубликовал информацию, что подозреваемые в совершении теракта имеют российское гражданство, но затем опубликовал опровержение этой информации, отметив, что все они иностранцы.
Ориентировка на подозреваемых
Telegram-канал Baza опубликовал ориентировки на четырех подозреваемых, разосланные во все отделы полиции Центрального федерального округа. В них утверждалось: все подозреваемые — граждане Таджикистана, зарегистрированные в Ярославской, Ивановской и Самарской областях. Из публикации следовало, что подозреваемых зовут Махмадрасул Насриддинов (37 лет), Ривожидин Исмонов (51 год), Шохинджонн Сафолзода (21 год), Рустам Назаров (29 лет).
В МВД Таджикистана заявили, что два человека из ориентировок сейчас находятся в республике по месту жительства и вернулись из России еще 26 ноября 2023 года. Ведомство также опубликовало фотографии двоих мужчин, совпадающих с двумя людьми из ориентировок.
Из четырех задержанных в Брянской области, видео и фото с которыми опубликовали Telegram-каналы, ни один не подходит под изображение на ориентировках, опубликованных каналом Baza.
Позднее МВД Таджикистана сообщило, что еще один подозреваемый, проходивший по неким распространенным в сети сводкам, 29-летний житель города Бохтар Хатлонской области, в настоящее время работает в Самаре водителем такси. «В момент совершения террористического акта он находился в городе Самара и не имеет отношения к данному преступлению», — говорится в заявлении МВД РТ.
23 марта ИГИЛ через агентство «Амак», близкое к «Исламскому Государству», опубликовало фото боевиков, которые, как утверждалось в сообщении, совершили теракт в «Крокус Сити Холле».
В сопроводительном сообщении говорится, что четверо мужчин были вооружены пулеметами, пистолетом, ножами и зажигательные бомбами, они вели тщательное наблюдение за местом теракта до того, как совершить нападение.
Как удалось заметить The Insider, цвет, покрой и принт на одежде двоих из них совпадает с одеждой задержанных (1,2,3) по подозрению в совершении теракта.
Хронология
Теракт в «Крокус Сити Холле» случился перед началом концерта группы «Пикник». Во время стрельбы в здании могли находиться более 6000 человек — почти все билеты на концерт группы «Пикник» были распроданы. По последним данным, число погибших при атаке составляет 133 человека, более 140 получили ранения.
Боевики припарковали автомобиль непосредственно на пешеходном переходе у входа в выставочный центр «Крокус Экспо». Выйдя из автомобиля, террористы сразу начали стрелять.
Примерно в 20:15 появляются первые сообщения в социальных сетях о том, что в «Крокус Сити Холле» слышна стрельба. Уже через 10 минут РИА «Новости» сообщает о вооруженных людях в камуфляже, открывших огонь. Террористы по плану разливают в нескольких местах и поджигают горючее, принесенное с собой в рюкзаках. Появляются первые видео, на которых слышны звуки автоматной очереди и видно, как нападающие расстреливают людей в упор.
Очевидцы рассказали, что боевики ворвались в зал, и трое из них начали стрелять по толпе, а четвертый осуществлял поджог, используя заранее подготовленные для этой цели зажигательные бомбы. Mash сообщал, что в рюкзаках нападавших были емкости с горючим.
Буквально через 20 минут огонь уже охватил значительную часть здания, с улицы было видно видно пламя и черный столб дыма.
На место ЧП приезжают СОБР, ОМОН, Росгвардия. Сообщается, что к горящему зданию направлены 50 машин скорой помощи. Начинается обрушение перекрытий в «Крокусе». Пламя охватило половину крыши. Спасатели не могут начать тушить здание с вертолетов из-за эвакуации людей.
В одном из туалетов «Крокуса», по предварительным данным, нашли тела 10 человек, писала Baza. По данным канала, люди спрятались от стрельбы, звонили на номер 112 и просили спасти их, потому что в помещение уже начал проникать дым и они были заблокированы.
Как удалось узнать The Insider, первое сообщение о задымлении в «Крокус Сити Холле» на пульт пожарной охраны поступило в 20:15 по московскому времени от очевидца, данных о срабатывании автоматизированной пожарной системы нет.
Менее чем через час после возгорания огнем была охвачена вся крыша «Крокуса» и часть верхних этажей. Десятки бригад пожарных пытались бороться с пламенем, на место прибыли вертолеты МЧС.
Пока проходила эвакуация и тушение пожара, Росгвардия проводила досмотр парковок у «Крокуса», взрывчатых веществ и устройств обнаружено не было.
Через несколько часов начали появляться первые сообщения о спецоперации ФСБ по поимке нападавших в районе деревни Хацунь в Брянской области.
Что касается пожара, то его удалось потушить полностью только во второй половине следующего дня. Площадь возгорания достигала 13 тысяч квадратных метров.
Реакция в России и на Западе
США предупреждали Россию о теракте и предоставили разведданные о потенциальном нападении. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника. Кроме того, Вашингтон располагает данными, подтверждающими, что за терактом стоит ИГИЛ.
После этих публикаций агентство «Интерфакс» подтвердило, что США действительно передавали России информацию о готовящемся теракте. Однако, по словам источника из российских спецслужб, она не была конкретной.
Российские госканалы трижды за ночь с 22 до 23 марта готовились опубликовать обращение Владимира Путина, но так и не получили его, рассказали The Insider источники. Вместо обращения в Кремле сообщили, что Путин получил доклады о ходе расследования теракта. Также он через зампредседателя правительства Татьяну Голикову пожелал жертвам теракта в «Крокусе» выздоровления.
Через 19 часов после теракта российский президент все-таки сделал официальное заявление и объявил общенациональный траур. Путин заявил также, что задержанные пытались скрыться, двигаясь в сторону Украины. По его словам, для них было подготовлено окно для перехода через границу.
Официальный представитель ГУР Андрей Юсов назвал «чушью» заявление о причастности Киева к теракту.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем комментарии отметил, что Путина и его чиновники пытаются переложить с себя ответственность.
Свои соболезнования близким погибших выразили политики и чиновники во многих странах. В их числе лидер Франции Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава МИД Израиля Исраэль Кац, индийский премьер Нарендра Моди и другие.