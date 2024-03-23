Теракт в Подмосковье: "украинский след" без доказательств и мобилизационная риторика Путина

Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил, что четверо задержанных предполагаемых исполнителей «пытались скрыться и двигались в сторону Украины».

По словам Путина, для них для перехода границы в Украине якобы было «подготовлено окно». Также Путин почему-то сравнил нападение на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов.

«Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь», — заявил Путин.

В финале его телеобращения — мобилизационная риторика, отсылающая к войне в Украине. «Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю», — заявил Путин.