Теракт в Подмосковье: "украинский след" без доказательств и мобилизационная риторика Путина

Владимир Путин в своем обращении к гражданам заявил, что четверо задержанных предполагаемых исполнителей «пытались скрыться и двигались в сторону Украины».
По словам Путина, для них для перехода границы в Украине якобы было «подготовлено окно». Также Путин почему-то сравнил нападение на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов.
«Мы столкнулись не просто с цинично спланированным терактом, а с подготовленным массовым убийством беззащитных людей. Преступники шли именно убивать. Как когда-то нацисты, они задумали устроить показательную казнь», — заявил Путин.
В финале его телеобращения — мобилизационная риторика, отсылающая к войне в Украине. «Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны — быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю», — заявил Путин.
Официальных версий, кто мог стоять за нападением, российская сторона пока не озвучила. Однако еще в пятницу поздно вечером группировка ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в России и других странах мира) взяла на себя ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл». Также власти США заявили, что за нападением на «Крокус» может стоять «Вилаят Хорасан» — афганская ячейка ИГ.
В Киеве неоднократно заявляли о непричастности к нападению.
«Украина не имеет ни малейшего отношения к этому инциденту. Украина находится в состоянии полномасштабной войны с Россией и будет решать проблему агрессии России на поле боя. Версии российских спецслужб относительно Украины [„украинского следа“] абсолютно несостоятельны и абсурдны», — говорится в развернутом сообщении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.
При этом он подчеркнул, что в Киеве «ожидали версии российских чиновников об „украинском следе“ теракта», поскольку такая тактика характерна для российских спецслужб.
Утром 23 марта в ФСБ заявили, что исполнители атаки якобы намеревались перейти российско-украинскую границу, и что у нападавших были «соответствующие контакты» в Украине.
Версию про «украинский след» одним из первых озвучил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который призвал к «тотальным казням террористов и репрессиям против их семей», добавив что «если […] это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе — невозможно».
Также про «украинский след», не приводя никаких доводов и доказательств, говорил глава комитета по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Медуза» (издание объявлено «нежелательной организацией» и «иноагентом») со ссылкой на источники в государственных российских СМИ сообщила, что в Кремле дали указание государственным и лояльным власти СМИ подчеркивать в сообщениях о теракте в «Крокусе» возможный «украинский след».