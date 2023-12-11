Связи с Алексеем Навальным нет уже шесть дней

Представители колонии утверждают, что Навального не подключают по видеосвязи, поскольку "с 7 декабря не могут починить электричество", пишет пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Официальных комментариев ФСИН нет.
Адвокаты также не могут попасть в колонию к Навальному — их не пускают с 6 декабря.
В конце ноября-начале декабря, по информации соратников Навального, ему стало плохо в камере. Руслан Шаветдинов и Кира Ярмыш отметили, что политика лишают еды, держали в карцере без вентиляции и свели время прогулок к минимуму.