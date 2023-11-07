Связанный с военной промышленностью РФ бизнесмен Борис Алёшин потерял элитное имущество в Финляндии

Судебный пристав конфисковал в Киркконумми объекты недвижимости россиянина Бориса Алёшина, которого Евросоюз включил в санкционный список из-за войны в Украине.

Конфискацию осуществили в сентябре по инициативе Министерства иностранных дел. Согласно решению судебного пристава, у Алёшина конфисковали два соседних участка с недвижимостью недалеко от местечка Лонгвик. Стоимость объектов составляет более 2,5 млн евро.

Алешин связан с российской военной промышленностью

ЕС включил 68-летнего предпринимателя и ученого Бориса Алёшина в санкционный список летом из-за аргессивной войны России в Украине. Это решение объясняют тем, что москвич Алёшин работает во многих компаниях, связанных с военной промышленностью России.