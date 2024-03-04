Суд в Салехарде отклонил жалобу матери Навального. Би-би-си узнала, что в ней говорилось

Людмила Навальная обратилась в суд Салехарда Ямало-Ненецкого округа 20 февраля после того, как истекли три дня, установленные законом для проведения процессуальной проверки обстоятельств смерти Алексея Навального в колонии особого режима ИК-3 «Полярный волк» в поселке Харп.
Проверка проводилась на основании рапорта о признаках преступления, зарегистрированного региональным следственным управлением Следственного комитета 16 февраля. Спустя три дня следствие должно было или возбудить уголовное дело, или отказать в его возбуждении (или передать сообщение о признаках преступления по подследственности). Чтобы продлить этот срок, следствие должно указать конкретные основания и обстоятельства.
Но управление СК и следователь Александр Варапаев не приняли ни одно из возможных решений, не предоставили Людмиле Навальной и ее адвокатам ни материалы проверки, ни данные об основаниях для продления проверки. И при этом не выдали матери тело сына для погребения, рассказал Би-би-си источник, знакомый с содержанием жалобы.
Защита ходатайствовала о немедленной выдаче тела Алексея Навального, а также об ознакомлении с материалами проверки и предоставлении копий всех документов, в том числе видеозаписей. Но следователь Варапаев, проводивший проверку, не предоставил Людмиле Навальной даже копию протокола ее опроса, который он провел 17 февраля, когда она прилетела в Салехард. Сфотографировать протокол ей тоже не дали.
Кроме того, защита настаивала на возбуждении уголовного дела об убийстве по признакам двух составов преступления — «убийство по мотивам политической ненависти или вражды» и «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» ( п. «л» ч. 2 ст. 105 и ст. 277 УК РФ), что предусматривает лишение свободы на срок от 12 лет до пожизненного.
По мнению адвокатов Людмилы Навальной, у следствия не было оснований продлевать проверку, но были основания для возбуждения уголовного дела. Как рассказал собеседник Би-би-си, в жалобе говорилось об очевидных мотивах для возможного убийства оппозиционного политика и возможных неестественных и необычных обстоятельствах его смерти — учитывая, что в августе 2020 года Навальный был отравлен «Новичком» (тогда правоохранители так же затягивали проверку, и в итоге отказались возбуждать уголовное дело).
В жалобе Людмилы Навальной говорилось, что ее сына в колонии могли отравить, и поскольку следы действия токсичных веществ со временем исчезают, затягивание с возбуждением уголовного дела позволяет скрыть доказательства преступления. Защита настаивала в жалобе, что уголовное дело должно быть возбуждено немедленно, не дожидаясь выводов судебной экспертизы.
Мать Навального жаловалась, что следствие незаконно бездействовало, не выдавая ей тело сына и не возбуждая уголовное дело об убийстве политического деятеля по мотивам политической ненависти.
В жалобе говорится, что это способствует утрате следов преступления и невозможности проведения независимой экспертизы, что препятствует установлению причин смерти Алексея Навального и доступу к правосудию.
Суд жалобу матери погибшего политика оставил без удовлетворения.