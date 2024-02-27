Суд в Москве заочно арестовал политика Дмитрия Гудкова

О возбуждении дела сообщил сам Гудков в октябре 2023 года, выложив постановление суда. Поводом стал видеоролик "К чему привела война Путина в Украине?", опубликованный на канале политика в апреле 2022 года.

По версии следствия, в видео содержатся "ложные сведения о массовых убийствах мирных граждан в Буче, Ирпене и Бородянке". В атаках на гражданское население и других военных преступлениях в этих городах обвиняются российские военные.