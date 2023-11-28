Суд в Москве продлил арест журналиста WSJ Гершковича

Лефортовский суд Москвы продлил на два месяца арест корреспондента американского издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, обвиняемого российскими властями в шпионаже. Мера пресечения продлена до 30 января 2024 года, сообщается в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции. В общей сложности арест Гершковича тем самым продлен до 10 месяцев.
Адвокаты ранее заявляли, что, по мнению защиты, журналисту может быть назначена мера пресечения, не связанная с содержанием под стражей. Материалы дела Гершковича засекречены.
Задержание и арест Гершковича
Эван Гершкович был задержан в конце марта 2023 года в Екатеринбурге, ему было предъявлено обвинение в шпионаже. По данным ФСБ, журналист, "действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Как пояснили в ФСБ, американского журналиста задержали "при попытке получения секретных сведений". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что Гершковича "взяли с поличным". Защита Гершковича подчеркнула, что журналист не признает вину. Арестованный американский корреспондент содержится в московском СИЗО "Лефортово".