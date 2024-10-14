Суд в Москве приговорил француза к трем годам колонии за сбор военной информации без регистрации "иноагентом"

Винатье продолжал находиться в России после начала полномасштабного вторжения на Украину. В апреле 2022 года он, в частности, встречался с митрополитом Волоколамским Иларионом, следует из сообщения на сайте Московского патриархата.

Как сообщала „Медиазона“ из зала суда, Винатье говорил, что давно связан с Россией. „Не боюсь сказать, что я влюбился в Россию. Это подтверждается моей личной жизнью, моя жена — русская, мои друзья русские. Я жил русской жизнью и до сих пор, даже последние четыре месяца живу русской атмосферой. Я прошу учесть жизнь моей семьи. Все, что я прошу, ваша честь, это справедливое и снисходительное решение“, — рассказал он в суде.