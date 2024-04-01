Суд в Москве арестовал десятого подозреваемого по делу "Крокуса"

 
Радио Свобода
Šaudynės Maskvos Crocus City Hall centre
Šaudynės Maskvos Crocus City Hall centre
ФОТО: AFP / Scanpix

Басманный районный суд Москвы арестовал до 22 мая ещё одного задержанного по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". Как сообщило ведомство, подозреваемого зовут Якубджони Юсуфзода. По версии следствия, со своей банковской карты он переводил одному из предполагаемых участников нападения деньги на проживание, причём переводы продолжались и после теракта.

Государственное РИА "Новости" сообщает, что Юсуфзода был задержан 25 марта во время проверки документов и получил 12 суток административного ареста за неповиновение полиции. Теперь ему предъявлены обвинения по статье о террористическом акте. Следственный комитет России ходатайствовал о его аресте.

Юсуфзода – уже десятый подозреваемый в соучастии в нападении на "Крокус Сити Холл". Ранее были арестованы четыре гражданина Таджикистана, которых следствие считает непосредственными исполнителями теракта, и пять человек, которые, по версии правоохранительных органов, были соучастниками нападавших - сдавали им жильё, продали автомобиль, на котором они приехали к концертному залу, или переводили деньги.

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