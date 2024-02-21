Суд Салехарда рассмотрит иск матери Навального к СК 4 марта

Городской суд Салехарда принял иск матери скончавшегося российского оппозиционера Алексея Навального Людмилы Навальной к Следственному комитету РФ. "Жалоба поступила на незаконные действия, решения", - сообщили ТАСС в суде в среду, 21 февраля. Согласно этим данным, иск Навальной будет рассмотрен 4 марта на закрытом судебном заседании.

Навальная безуспешно пытается получить тело сына

Людмила Навальная вылетела в Салехард после появившегося 16 февраля сообщения ФСИН о смерти ее сына в колонии строгого режима ИК-3 в Харпе и с тех пор безуспешно пытается получить его тело. По информации соратников Навального, 19 февраля следователи сообщили Людмиле Навальной, что она не получит тело еще как минимум 14 дней, пока будет проводиться "химическая экспертиза". "Тело Навального прячут, чтобы скрыть следы убийства. 14-дневная "химическая проверка" - это неприкрытая ложь и издевательство", - написала в своем аккаунте в социальной сети Х пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.