Суд Москвы заочно арестовал Марка Фейгина

Что конкретно стало поводом для возбуждения дела, не сообщается. Фейгин публично высказывается в поддержку Украины. После российского вторжения в Украину большую популярность получили эфиры на его канале Фейгин Live с участием бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича (впоследствии они прекратились).

При этом в октябре прошлого года Фейгин появился в базе розыска МВД России. Там не было указано, по какой статье его разыскивали, однако ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что розыск связан с тем, что Фейгин участвовал в деятельности так называмой нежелательной организации, а также освещал деятельность признанного в России террористическим легиона "Свобода России", воюющего за Украину. Ещё раньше российские власти внесли Фейгина в реестр "иностранных агентов".