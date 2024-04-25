Суд арестовал имущество и счета замминистра Иванова и его семьи

По словам собеседника агентства, арестованы активы, зарегистрированные на Тимура Иванова и его родственников - жену, бывших жён и пятерых детей, включая приёмных. Стоимость арестованного имущества не сообщается. Арест наложен в целях обеспечительных мер в случае признания высокопоставленного офицера впоследствии виновным, говорится в сообщении.
Министр обороны России Сергей Шойгу подписал приказ об отстранении Тимура Иванова от должности заместителя министра.
Иванов был арестован судом в Москве утром 24 апреля. Он находится в СИЗО "Лефортово" по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник "вступил в преступный сговор с третьими лицами". Всего в деле трое подозреваемых: Тимур Иванов, его друг Сергей Бородин и некий взяткодатель, чьё имя пока не раскрывается.
По данным источника ТАСС, следствие считает, что Иванов в 2018-2023 годах получил взятку в виде разных услуг на сумму более одного миллиарда рублей. Иванов постоянно обеспечивал получение выгодных подрядов, а бизнесмены в свою очередь за эти подряды оказывали ему разные услуги, начиная от строительства дома, заканчивая оплатой необходимых ему вещей разного рода, сказал собеседник агентства.
Как пишет "Коммерсантъ", по версии следствия, Иванов получал откаты от совладельца ООО "Олимпситистрой" Александра Фомина в обмен на контракты на десятки миллиардов рублей. Показания против Иванова дал один из учредителей "Олимпситистроя", основным контрагентом которого была дочерняя организация Минобороны ФГУП "Главное управление специального строительства", пишет РБК.
Адвокат Иванова Денис Балуев подтвердил информацию о вменяемых чиновнику правонарушениях.
Официально уголовное дело против Иванова связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.
"Важные истории" со ссылкой на два источника, близких к ФСБ, пишут, что реальная причина ареста Иванова – госизмена. "За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене", – сказал источник.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "любые рассуждения на эту тему" спекуляциями. Адвокат Иванова назвал информацию об обвинении своего подзащитного в госизмене ложной.
В декабре 2022 года команда оппозиционного политика Алексея Навального выпустила громкое коррупционное расследование о семье Иванова.