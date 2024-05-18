Суд арестовал активы и счета UniCredit Bank в России

UniCredit Bank выступал одним из банков-поручителей по контракту с германской Linde на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. Договор был разорван в связи с санкциями, введенными Евросоюзом в ответ на военное вторжение России в Украину. После этого "РусХимАльянс" обратился в суд с претензиями к Linde, а также к Deutsche Bank и Commerzbank. В декабре 2022 года арбитраж в Санкт-Петербурге арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей.