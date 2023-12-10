Стрельба в брянской школе: по делу о халатности задержана завхоз, арестованы сотрудники охранного предприятия

Суд не стал арестовывать отца школьницы, которая 7 декабря открыла стрельбу, но продлил его задержание до 72 часов.
В результате стрельбы, которую устроила 14-летняя восьмиклассница в гимназии № 5, погибла ее одноклассница, еще пять человек получили ранения. Школьница, открывшая стрельбу, покончила с собой.
Один из пострадавших, ребенок, был доставлен в реанимацию. Остальные госпитализированы в среднем и тяжелом состоянии. Все пострадавшие получили огнестрельные ранения.
Стрелявшая смогла пронести в школу помповое ружье и нож. Ружье было спрятано в чертежный тубус.
Пронести его в школу стало возможно отчасти потому, что на входе не было металлодетектора — его убрали со входа, сообщает прокуратура.
В субботу в Брянске похоронили обеих погибших школьниц.
Следствие
После стрельбы российские власти возбудили сразу четыре уголовных дела:
Следственный комитет возбудил дело об убийстве по факту стрельбы.
Еще одно дело было возбуждено о халатности.
В отношении отца стрелявшей Дмитрия Афанаскина возбудили два уголовных дела: за небрежное хранение оружия и доведение дочери до самоубийства.
Охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», из которого велась стрельба, было зарегистрировано на отца девочки и находилось у него на законных основаниях, передает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Брянской области.
Отец стрелявшей признал, что, допустил небрежное хранение оружия, но отказывается признавать свою вину по статье доведение до самоубийства.
У Дмитрия Афанаскина и его жены есть еще одна дочь — сестра-близнец.
Как сообщает MSK1.ru, жена Дмитрия в заявлении попросила не оставлять их с дочерью «одних в таких сложных и тяжелых обстоятельствах».
РИА Новости передает, что заседание суда по избранию меры пресечения в отношении Афанаскина перенесли, чтобы допросить его жену.
Охрана школы
Заместитель директора по хозяйственной части Лариса Католикова, задержанная утром 9 декабря, как сообщает РБК, отвечала за работу металлодетекторов.
Как ранее сообщала прокуратура, в день, когда произошла стрельба, они были убраны, и поэтому ученица смогла пронести в школу ружье.
В рамках дела о халатности Советский суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудницу частного охранного предприятия Галину Черткову, которая в тот день дежурила в школе.
Черткову подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает корреспондент ТАСС.
Сама она в суде рассказала, что не разглядела ничего необычного в двух школьницах-сестрах, когда одна из них пришла в школу с тубусом, а все дети несли в руках сумки со сменной обувью.
Она говорит, что на своем посту одновременно следила за школьниками, входящими в здание, и школьным двором через камеры наблюдения.
Кроме того, был также арестован гендиректор ЧОП «Агентство „Экскалибур“» Сергей Поддубный, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Случаи стрельбы в российских учебных заведениях
Это далеко не первый случай стрельбы в российских школах за последние несколько лет.
В мае 2021 года в гимназии № 175 в Казани стрельбу открыл бывший ученик школы — 19-летний (на тот момент) Ильназ Галявиев. В результате нападения погибли девять человек: семь учеников в возрасте от 14 до 15 лет и два педагога. В апреле 2023 года суд признал Галявиева виновным в массовом убийстве и приговорил к пожизненному заключению.
В день, когда произошла стрельба в казанской гимназии, российский президент Владимир Путин поручил проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
В ноябре 2019 года в Благовещенске 19-летний студент открыл стрельбу в здании колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Один человек погиб: жертвой стал один студент, еще трое молодых людей пострадали и были госпитализированы. Открывший стрельбу студент покончил с собой.
В октябре 2018 года в Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму стрельбу открыл 18-летний студент Владислав Росляков. По версии российских следователей, он заложил взрывное устройство в столовой учебного заведения и открыл стрельбу по учащимся и работникам, после чего покончил с собой.
В результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек, ранения получили порядка 70 человек.
Тогда СМИ сообщали, что буквально за месяц до нападения на колледж Росляков получил разрешение на хранение оружия, для чего, в том числе, посещал курсы стрельбы.
Стрельба в московской школе № 263 в феврале 2014 года стала первым в России нападением на учебное заведение по «американскому сценарию», в ходе которого погибли люди. Стрельбу тогда открыл десятиклассник Сергей Гордеев — он пришел в школу с винтовкой и застрелил учителя географии и захватил в заложники своих одноклассников. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, он открыл огонь по ним, убив сотрудника вневедомственной охраны, еще один полицейский получил ранение.
Гордееву было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Позже подросток был признан невменяемым и суд направил его на принудительное лечение.
Нападения, совершенные школьниками в последние годы, пресса связывала в том числе и с активностью «колумбайн-сообществ». Это группы в социальных сетях, посвященные нападению на американскую школу «Колумбайн», которое организовали в 1999 году старшеклассники Эрик Харрис и Дилан Клиболд.
В январе 2022 года Верховный суд России признал движение «Колумбайн» террористическим и запретил его.
Иск о запрете «движения» подавала Генпрокуратура России.