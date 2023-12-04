Страны мира 101 раз отказали России в выдаче преследуемых ею лиц

Среди отказов 36 было получено по политическим мотивам. Все они исходили от европейских стран. Шесть раз в экстрадиции отказала Австрия, по пять – Германия и Чехия, четыре раза – Польша. Также в выдаче преследуемых Россией отказывали Италия, Кипр, Болгария и другие.

В Генпрокуратуре утверждают, что некоторые "политические" отказы касаются лиц, обвиняемых в работе на организацию, которая признана в России террористической. Среди таких организаций – легион "Свобода России", который воюет на стороне ВСУ, группировка из движения "Артподготовка", московская ячейка ИГИЛ и ещё 45 организаций.

Кроме того, сообщила Генпрокуратура, по политическим мотивам России отказали в выдаче и тех, кого она обвиняет в незаконном доступе к гостайне, убийстве и крупном мошенничестве.

Всего в 2023 году России выдали 126 человек. Более трети из них экстрадировали страны "дальнего зарубежья".