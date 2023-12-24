США "глубоко обеспокоены" судьбой Алексея Навального

"Мы еще раз призываем к его немедленному освобождению и прекращению продолжающихся репрессий против независимых голосов в России", - написал Блинкен.

Соратники Навального в воскресенье пишут, что уже 19 дней не имеют связи с политиком и не знают, где он.

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова ранее также выразила обеспокоенность в связи с, как она выразилась, "насильственным исчезновением" Навального.

По утверждениям Федеральной службы исполнения наказаний, Навальный 11 декабря убыл из колонии номер 6 во Владимирской области. При этом адвокаты не могли с ним встретиться уже с 6 декабря.