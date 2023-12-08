Совет Европы: Россия задолжала Грузии 133 миллиона евро по решению ЕСПЧ

На последнем заседании Комитета министров Совета Европы, который надзирает за исполнением решений ЕСПЧ, было констатировано, в частности, что Россия до сих пор не выплатила более 129 миллионов евро компенсации Грузии по делу о нарушении прав грузинских граждан во время вооружённого конфликта 2008 года. С учётом процентов сейчас эта сумма достигла 133 миллионов.

Также отмечается, что Россия должна исполнить решения по делам, связанным с гибелью Сергея Магнитского, убийствами Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Александра Литвиненко, а также по девяти делам, связанным с Алексеем Навальным. В частности Комитет министров призвал Россию обеспечить Навальному доступ к медицинской и юридической помощи. Также упоминается о необходимости пересмотреть законы, дискриминирующие, по оценке Совета Европы, ЛГБТ-сообщество.