Соратники Навального опубликовали видео интерьеров "дворца Путина"

Соратники Навального утверждают, что дворец был пострен лично для Путина. В реакции на опубликованное в январе 2021 года расследование друг российского президента, бизнесмен Аркадий Ротенберг, заявил, что здание принадлежит ему, и там после ремонта будет открыт апарт-отель. Однако, как выяснил ФБК, никакого апарт-отеля в дворце на мысе Идокопас так и не появилось, хотя ремонт уже закончен. "Мраморные полы начищены, мебель расставлена, изысканный декор и отделка готовы. Только это как было дворцом Путина, так и осталось", - говорится в новом расследовании, опубликованном на сайте Навального и в ютьюбе.
В расследовании 2021 года публиковались рендеры, то есть сгенерированные изображения будущих интерьеров дворца. Теперь же, как утверждает ФБК, расследователям удалось получить видео реальных интерьеров. Утверждается, что их сняли на скрытую камеру, кто именно это сделал - не уточняется.
На видео, в частности, попала аквадискотека, наличие которой привлекло внимание ещё в первом расследовании, бассейн, уличная аллея с псевдоантичными статуями, джакузи, массажный зал, многочисленные картины на военно-патриотическую тематику, дорогая мебель и люстры. Вместо комнаты для игр и казино появилась домовая часовня, где расположен необычный триптих с иконами Богородицы, Иисуса Христа и святого Владимира. Там также расположен трон.
ФБК опубликовал также поэтажные планы помещений дворца, которые ранее оказались в распоряжении издания "Проект". Расстановка мебели соответствует этим планам. На момент съёмки ещё не вся мебель была распакована.
На основании полученных фотографий, поэтажных планов, утверждений собеседников "Проекта" и оказавшихся в распоряжении ФБК документов авторы расследования делают вывод, что речь идёт не о гостинице, а о частном дворце, предназначенном для российского президента - как это и утверждалось в фильме 2021 года. Реакции Кремля на публикацию пока не было.